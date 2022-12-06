江澤民逝世｜秀茂坪社區會堂逾300市民出席追悼大會　麥美娟參與默哀

【有線新聞】政府在全港21個社區會堂直播江澤民的追悼大會。

在秀茂坪社區會堂，超過300名市民出席，站滿禮堂，民政及青年事務局局長麥美娟在場，與市民一起默哀。多個商會包括中總、廠商會及總商會舉行立法會選委會界別補選的候選人見面會前，觀看了北京追悼大會直播。