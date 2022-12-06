返回
按輸入鍵開始搜尋
江澤民逝世｜秀茂坪社區會堂逾300市民出席追悼大會　麥美娟參與默哀
【有線新聞】政府在全港21個社區會堂直播江澤民的追悼大會。
在秀茂坪社區會堂，超過300名市民出席，站滿禮堂，民政及青年事務局局長麥美娟在場，與市民一起默哀。多個商會包括中總、廠商會及總商會舉行立法會選委會界別補選的候選人見面會前，觀看了北京追悼大會直播。
上一條影片 江澤民逝世｜荃灣有商場直播追悼大會　市民讚揚江澤民是偉人：貢獻無可估量
下一條影片 江澤民逝世｜政總立法會直播北京追悼大會　李家超及官員等默哀追悼
客戶服務