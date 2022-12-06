扶貧委員會最後一次會議臨時取消　政府指稍後公布新一屆成員名單

【有線新聞】扶貧委員會原訂今天開最後一次會議討論貧窮報告，委員施麗珊說當局臨時取消。

扶貧委員會委員施麗珊：「他說今天取消(會議)，沒有提及會再有會議，說要等公布下屆重組委員會和公布下屆的名單，今屆其實可以繼續討論和給多些意見，可以承先啟後，大家可以集思廣益、給多些看法，尤其是今屆部分人已工作兩年多，有多些看法和經驗。」

政府回覆查詢時只說稍後會公布新一屆扶貧委員會的成員名單，待新一屆委員明年初上任後會馬上開展「精準扶貧」的工作，並會視乎進展，適時公布有關措施取得的成效。