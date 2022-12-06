袁國勇團隊研發噴鼻式新冠疫苗　獲准在內地緊急使用　暫未知效力維持時間

【有線新聞】港大教授袁國勇團隊研發噴鼻式疫苗，獲批准在內地緊急使用，袁國勇說疫苗可以防止感染，有別於本港接種的防重症疫苗，希望能盡早在香港使用。

獲國家藥監局批准緊急使用的港大的噴鼻式疫苗，由港大、北京萬泰生物和廈門大學合作研發，萬泰目標未來半年生產兩億劑。

袁國勇說在肌肉注射的疫苗只能增加血液裏的中和抗體及T細胞，是防重症，但噴鼻式疫苗不同。港大微生物學系講座教授袁國勇：「噴鼻式疫苗主要刺激你的黏膜，尤其是上呼吸道黏膜的免疫，理論上能夠防止你中招，而且防止你放大量病毒以至感染到其他家人。如果你之前沒打疫苗、未曾感染，你的保護率只有55%；如果你已經打了疫苗，同時又噴鼻，保護率增至超過80%，補充了現在注射疫苗的缺陷。」

不過噴鼻式疫苗有效力維持多久暫時未知，袁國勇認為，應該優先為長者及高危群組接種。袁國勇：「臨床測試第三期都是成人，不知小朋友是否可用，長者一定可以，長期病患者都可以，第一至三期副作用很少。（是否好過二價疫苗呢？這種噴鼻式。）我不敢這樣說，因為大家比較的要臨床試驗比試。」

香港何時才可以用港大的噴鼻式疫苗，袁國勇說視乎萬泰判斷香港市場有多大商業價值，才決定是否來香港申請使用。