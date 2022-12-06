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土瓜灣火鍋店火警傳爆炸聲　兩狗受驚燒傷
【有線新聞】土瓜灣一間火鍋店發生火警，店內兩隻狗分別燒傷和受驚。
其中黑色狗身體多處燒傷脫毛，白色狗則受驚四處竄逃。火鍋店在落山道，上午10時許，後巷廚房位置冒煙起火，傳出爆炸聲；消防出動一隊煙帽隊用一條喉將火撲熄，相信是雜物起火，無人受傷。
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