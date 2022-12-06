國泰工會不滿編更混亂　不排除罷工　國泰：下月更表會改善

【有線新聞】國泰空中服務員工會不滿公司陸續增加航班、工作量增加但縮減人手、編更亦影響收入，召開特別會員大會，通過授權工會採取任何行動。國泰說下個月的更表會解決大部分備受關注的事項，保證航班服務如常。

國泰工會在尖沙咀一間酒店召開特別會員大會，討論對策回應公司縮減人手等問題。他們說自政府取消入境酒店檢疫後，國泰航班陸續增加，但每班機的人手減少，外站休息時間也縮短，而且編更混亂。

國泰空中服務員工會外務副主席蕭詠恩：「以往同事通常平均一個月有一班長途機，然後再有數班短途機，但現時正正這幾個月見到，可能會有一位同事一個月十班短途機即日來回，意味着他一元的外站津貼都拿不到，在他偏低的9,100元月薪雪上加霜。」

他們過去三個月曾向公司反映惟未獲正面回應，直至下午開會討論下一步行動，才收到國泰高層的回信。國泰同時向傳媒發稿，說邁向復常、重建網絡期間，要有一些暫時的編更安排，大部分備受關注的事項在1月的更表會解決，又感謝機艙服務員同事的耐心及理解，並向顧客保證航班服務會運作如常。

工會結束會議後，說獲會員授權採取任何進一步行動。蕭詠恩：「約10日後會出1月的更表，如果見到有改善，當然會令我們舒一口氣。如果我們依然得不到我們所希望的正面溝通，我們不排除可能在未來聖誕、新年或農曆新年的時間，要無奈地考慮作出進一步行動。」工會說按章工作是其中一個方案，罷工就是最後一步，強調不希望影響市民外遊。