七一刺警｜臨床心理學家指疑兇梁健輝個性孤僻　只觀看單一媒體令思想極端化

【有線新聞】去年七一刺警案疑兇梁健輝死因研訊，兩名臨床心理學家作供，說死者個性孤僻、只觀看單一媒體令其思想極端化。

梁健輝去年7月1日，在銅鑼灣崇光百貨外用刀刺傷警員，再刺向自己胸口不治。庭上傳召警方的臨床心理學家作供，指死者相信警方濫用暴力、加劇不滿，認為自己有需要做一些事，制衡對方權力。香港心理學會副會長張傳義作供指，死者生前工作上不順利，慢慢將注意力投射在社會，受到個人成長、社交能力等影響，認為刺警是俠義行為，可表達自身挫敗或憤慨。