馬斯克神經科技公司傳涉不當動物實驗受查

【有線新聞】全球首富馬斯克旗下的神經科技公司，捲入不當動物實驗爭議，據報正面臨美國政府調查。

馬斯克創辦的Neuralink，正研發可植入人類大腦的晶片，尋求協助腦癱病人重獲活動能力。但路透社引述內部文件指，公司有多名員工投訴馬斯克施壓加快研發進度，促使公司用更多動物進行測試，重複失敗的實驗，導致動物死亡，四年來已有合共約1500隻羊、豬和猴子死亡，質疑死亡數字過高。據報美國農業部的監察總長，近月已立案調查Neuralink有否違反動物福利法。