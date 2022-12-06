北京放寬防控措施　進入公共場所不查核酸檢測證明

【有線新聞】內地周一新增近2.8萬宗新型肺炎本地個案，北京星期二起放寬防控措施，進入公共場所不再查核酸檢測陰性證明。當地餐飲業表示，會有序恢復堂食。

北京市由星期二起，進入超級市場、商務樓宇和各類公共場所，可以不查驗核酸檢測陰性證明，掃碼就可以進入。進入社區或者入村亦一樣，常住居民甚至不用掃碼也可進入。至於進入網吧、酒吧、KTV等密閉場所，以及堂食和健身室等，進入學校和醫院等亦須要掃碼，並查驗48小時內核酸檢測陰性證明。進入重要單位和重大活動的時候，則根據需要確定核酸檢測查驗措施。各區繼續提供免費核酸檢查服務，呼籲市民做好個人防護和接種疫苗。

有北京的專家說，Omicron病毒變異株已經變出幾個分支，現在引起重症或者死亡的比例明顯減低。北京市呼吸疾病研究所所長童朝暉表示：「2009年全球包括中國流感流行，那個時候出現流感肺炎的比例也是非常高。現在的奧密克戎和那會兒我們的流感比，它導致肺炎或者甚至說重症或者危重症的比例，應該說比流感還低。從我們國內這段時間來看，無症狀加輕型加起來在90%以上。」

路透社報道，內地最快星期三公布新的放寬措施，包括允許部分檢測呈陽性的人進行居家隔離。

內地周一新增近2.8萬宗本地個案，最多的廣東有5500多宗。而台灣新增1.6萬多宗本地個案 ，再多22人死亡。