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北韓連續兩日發炮回應韓美聯合軍演
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2022年12月06日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】北韓連續兩日發炮，回應南韓與美軍的聯合軍演。
南韓早上於江原道鐵原郡，聯同美軍舉行第二天的炮兵演練。軍方透露會在演習中發射24枚多管火箭炮。北韓隨即向海上發炮，炮彈落入北方界線以北的海上緩衝區。北韓總參謀部發言人指
是為了反制韓美軍演，並要求韓方立即停止軍事挑釁。
南韓下月將發表《國防白皮書》，則重新加上視北韓政權和軍隊為敵人的表述。統一部官員回應指，不等於切斷兩韓的對話和合作，指北韓的確構成軍事威脅，但同時亦是改善兩韓關係的合作夥伴。
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