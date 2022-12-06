北韓連續兩日發炮回應韓美聯合軍演

【有線新聞】北韓連續兩日發炮，回應南韓與美軍的聯合軍演。

南韓早上於江原道鐵原郡，聯同美軍舉行第二天的炮兵演練。軍方透露會在演習中發射24枚多管火箭炮。北韓隨即向海上發炮，炮彈落入北方界線以北的海上緩衝區。北韓總參謀部發言人指

是為了反制韓美軍演，並要求韓方立即停止軍事挑釁。

南韓下月將發表《國防白皮書》，則重新加上視北韓政權和軍隊為敵人的表述。統一部官員回應指，不等於切斷兩韓的對話和合作，指北韓的確構成軍事威脅，但同時亦是改善兩韓關係的合作夥伴。