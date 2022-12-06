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支聯會涉煽動顛覆國家政權案　前主席李卓人申保釋被拒
【有線新聞】已經解散的支聯會前主席李卓人被控煽動顛覆國家政權罪，向高等法院申請保釋被拒。
李卓人由資深大律師陳政龍代表申請保釋，國安法指定法官陳慶偉聽取陳詞，豁免傳媒的報道限制。法官說案件針對李卓人的證據比較強，加上有犯罪記錄，無充分理由相信李卓人不會繼續危害國家安全，拒絕他的保釋。李卓人至今還柙超過一年，律政司司長早前指示案件不設陪審團，改由高院三名法官審理。
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