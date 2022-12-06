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英國鐵路工會擬於聖誕假期間罷工
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2022年12月06日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】英國鐵路工會計劃於聖誕節期間罷工。
工會宣布於本月24日晚開始至27日罷工，預計約4萬名工人會參與。工會另外計劃於下周及1月初罷工，舉行四輪48小時罷工。
工會早前拒絕接受資方提出兩年內共加薪9%的提案，下周二會與資方再會談，代表稱是被迫採取行動，強調仍有討論空間，但不會屈服於資方及政府壓力。
鐵路公司則批評工會利用員工及乘客作為對抗政府的棋子，呼籲民眾盡早計劃行程。
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