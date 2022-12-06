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警方瓦解本地洗黑錢集團拘13人 涉款逾1.6億
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2022年12月06日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】警方瓦解一個本地洗黑錢集團，拘捕13人，涉款超過1億6,800萬
被捕13名男子，包括4名骨幹成員，年齡18至45歲，部分人有黑社會背景。集團以荃灣一個工廠單位作基地，今年3月起，利用即時通訊軟件和社交平台，利誘市民開設至少104個虛擬銀行戶口，每個戶口以500至2,000元作報酬。集團以多次提款及互相過數，清洗不同類型騙案所得款項。其中一名34歲女受害人，在網上情緣騙案中損失約875萬元。
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