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goblin mode獲選為牛津年度詞語
【有線新聞】牛津英語詞典首次以公眾票選的方式選出年度詞語，「goblin mode」以超過九成得票當選。這個詞有不接受社會期望的意思，翻譯成中文大約就是「躺平」。
goblin哥布林是指妖精、妖怪，蜘蛛俠的死敵綠魔就叫Green Goblin。goblin還可以用來
形容人的行為狀態，牛津大學出版社就選出「goblin mode」(「哥布林模式」)這個俚語作為今年的年度詞語。
根據牛津的解釋，這個詞是指不介意他人目光，放縱、懶惰、不修邊幅和貪得無厭，拒絕接受社會常規和期望，簡單來說類似我們平常說的「躺平」。
牛津指goblin mode在2009年開始網上已有人用，但到年初急速冒起，多得有報道指女星朱利亞福克斯指男朋友不喜歡她有時轉做「哥布林模式」，不過後來福克斯澄清自己無提過這個詞。
而隨著疫情紓緩多國生活復常，部分人覺得不應重回往昔營營役役的生活，令這個詞繼續走紅。
今次是牛津首次透過公眾投票選出年度詞語，另外兩個候選詞語是Metaverse元宇宙和#IStandWith。
有電腦遊戲雜誌網站不想Metaverse勝出，於是號召網民一齊投給goblin mode，結果這個詞得票93%，以超過34萬票勝出。
牛津指goblin mode令人產生共鳴，人不一定要無時無刻保持完美，透過明白詞語的意思，可以反思自己和周邊發生的事。