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前工頭涉受賄被起訴 准保釋周四應訊
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2022年12月06日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】廉署起訴一名工程公司前工頭涉嫌受賄，協助分包商取得工程合約。
62歲被告莫耀全，是天美工程公司前工頭，被控違反《防止賄賂條例》、三項代理人接受利益罪。案情指莫耀全去年5月向天美介紹一名分包商，承包大埔滘一個私人住宅地盤的部分道路建築工程，自己再收取分包商9,000元賄款。
被告獲准保釋，星期四在沙田裁判法院應訊。
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