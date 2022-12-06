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四男違疫令罪成、全獲緩刑　一人罰款三千元
四男違疫令罪成、全獲緩刑　一人罰款三千元
【有線新聞】四名男子違反防疫規例罪成，全部被判監禁，緩刑一年至15個月。
其中72歲和23歲男子確診新型肺炎期間離開隔離地點，分別被判監兩個及三個星期，緩刑一年。另外兩名55歲和61歲男子在強制檢疫期間外出；55歲男子被判監7日、緩刑一年；61歲男子就被判囚14日，緩刑15個月及罰款三千元。
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