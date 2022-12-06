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上水新豐路男子捱斬負傷求助　兇徒逃去
【有線新聞】一名男子在上水被人斬傷。
傷者由救護車送到威爾斯親王醫院救治。消息指，傍晚約六時半，一名43歲男子在新豐路33號對開準備登上私家車時，被四人持刀襲擊，他手腳中刀後跑入附近一間店舖；兇徒登上私家車逃去。
案發後約一小時，屯門小欖村路山邊有私家車嚴重焚毀，消防認為起火原因有可疑，警方正調查是否與案件有關，追緝兇徒下落。
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