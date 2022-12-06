蒙古爆示威抗議通脹貪腐問題

【有線新聞】蒙古爆發大型示威，抗議官員貪腐。

過千人星期一在攝氏零下20度低溫下，聚集首都烏蘭巴托的成吉思汗廣場，部分人更衝擊國會大樓及政府機關所在的國家宮。示威者要求政府調查一批逾38萬噸的煤炭，在接壤中國邊境不翼而飛。這批煤炭原本出口至中國，總值過億美元，民眾質疑有官員私吞，非法牟利，要求打擊貪污，並解散國會。蒙古近期通脹飆升近15%，也激起民眾不滿。