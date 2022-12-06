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警方消防等將藍隧道演習　模擬應對五車相撞
【有線新聞】警方與多個政府部門在將軍澳藍田隧道演習，模擬應對大型交通意外。
警務處、消防處及運輸署等派出超過120人，模擬將藍隧道內有五車相撞後翻側、冒煙，超過30人受傷，有乘客被困車廂；救援隊伍到場疏散市民，分流傷者及送院治理。
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