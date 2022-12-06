濕地公園黑臉琵鷺屍體驗出H5禽流感病毒　鄰近兩雞場暫未見異常死亡

【有線新聞】天水圍濕地公園一隻黑臉琵鷺屍體，初步驗出帶有H5禽流感病毒。

漁護署說現正再做測試，確定屍體是否帶病毒。雀屍是在泥灘發現，署方已經加強消毒，並通知附近兩個雞場。暫時未有雞隻異常死亡，或有禽流感症狀。濕地公園會密切留意雀鳥情況，並提醒遊人注意個人衛生。