立法會主席梁君彥家人確診　其快測陰性　為安全不主持立法會大會

【有線新聞】立法會主席梁君彥的家人確診，而他的快測陰性，穩妥起見今日不會返回立法會大樓。

梁君彥透過發言人說，正等候衞生防護中心評估是否屬於密切接觸者，即使快測陰性，為穩妥起見，他不會返回立法會綜合大樓，會議會由代理主席李慧琼及馬逢國主持。