俄境內兩日三機場受襲　莫斯科歸咎烏軍

【有線新聞】俄羅斯再有境內機場受襲是兩日內第三次，莫斯科指控烏軍發動恐襲，強調會加強保護關鍵設施。烏克蘭無承認施襲，但指事件有助打擊俄軍空中戰力。

俄羅斯南部庫爾斯克機場周二凌晨冒出火光、濃煙，地方官員指控烏軍以無人機施襲，導致油庫起火。這個離烏克蘭邊境90公里的火場，是俄羅斯兩日內第三個受襲的機場。前一日受襲的兩個機場離烏克蘭邊境更遠，包括部署可攜帶核彈頭轟炸機的恩格斯機場。

烏克蘭無承認施襲，但總統幕僚指出俄軍可能要將轟炸機調離裝備齊全的機場，預料會影響對烏克蘭的攻勢。俄羅斯總統普京同日主持安全會議，克里姆林宮稱會上有考慮到烏克蘭持續的恐襲構成威脅，會採取必要行動保障重要設施，軍方指開戰9個多月已殲滅8,000多名烏軍，又指前一日針對烏克蘭能源設施發動大規模空襲。

烏克蘭首都基輔防空警報不斷下，民眾要到地鐵站避難，市內以至全國多地仍然停電，不過俄軍則否認有向基輔發射導彈。烏克蘭總統澤連斯基周二到戰況最激烈的東部頓巴斯視察，重申會收復一切失地。美國則重申，會確保烏克蘭有足夠軍備自衛，強調沒有鼓勵亦沒有支援，軍攻擊俄羅斯境內目標，但亦不會阻止基輔自行開發武器進行長距離打擊。