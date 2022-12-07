港鐵車廂疑鬆脫｜團體要求政府檢視將軍澳綫運作 指接駁巴安排花近一小時

【有線新聞】港鐵將軍澳站周一發生列車脫卡事故，有團體請願要求政府檢視將軍澳綫運作。

西貢區議員方國珊及團體專業動力成員到政總外請願，他們指當日事故發生後，有乘客要摸黑從路軌撤離，相當危險。港鐵花近一小時，才安排到接駁巴士到康城站接載乘客，導致大批市民滯留，他們建議港鐵增加人手資源，改善逃生路線安全設備等，當局長遠亦要檢視將軍澳交通配套。