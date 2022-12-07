羅健熙理大非法集結罪名不成立　律政司不服上訴

【有線新聞】民主黨主席羅健熙在理大非法集結罪名不成立，律政司不服上訴。

律政司以案件呈述方式提出上訴，警方早上拘捕羅健熙，帶往高等法院，法官批准他以5,000元現金擔保外出，不得離開香港，每周到警署報到，並需按要求出席聆訊。民主黨說會向羅健熙及其家人提供所需支援。

羅健熙被控2019年在理大連同其他人參與非法集結，區域法院上星期裁決時，法官說他沒有與示威者互動，身上亦沒有裝備，雖然他留在現場的行為令人懷疑，但不足以證明有參與，裁定罪名不成立。