修例風波｜1315在囚人士涉反修例案件　鄧炳強：加強在囚人士國民教育及價值觀重整

【有線新聞】保安局局長鄧炳強說，有1315名在囚人士涉及反修例案件，345人21歲以下。

鄧炳強說懲教署推出「沿途有理」計劃，加強在囚人士國民教育、心理和價值觀重整等，他形容成效理想，有677人參與相關活動，當中474人因反修例案件被定罪，佔反修例案囚犯四分三。懲教署與470間公司合作，為更生人士提供800份工作，只有110人申請，未來會擴闊工種。