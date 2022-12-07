i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
世界盃八強全部誕生
i-Cable
2022年12月07日
體育
新聞資訊
【有線新聞】世界盃八強產生。
歐洲佔5隊。爭取衛冕的法國，會與英格蘭合演全歐洲對決。兩支南美洲代表，巴西及阿根廷都在上線，分別鬥克羅地亞與荷蘭。
半準決賽會在香港時間星期五晚展開。
上一條影片
修例風波｜1315在囚人士涉反修例案件 鄧炳強：加強在囚人士國民教育及價值觀重整
下一條影片
台灣黑幫涉經營假投資詐騙集團 警拘50人、涉款2億新台幣
客戶服務
熱門
保溫瓶清洗｜齋用水沖超錯 隨時菌從口入 醫生教2大正確清洗方法｜附消委會5貼士
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
一線搜查丨巴裔港人做運輸月入8萬 養一家八口 $4,000租公屋竟不用交雙倍租金？
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學 無轉碼出街食飯隨時罰$10,000
一線搜查｜深水埗車房職員辱罵交通督導員後 警方每天緊密巡邏抄牌 鄰近車房嘆無生意