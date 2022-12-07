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世界盃八強全部誕生
【有線新聞】世界盃八強產生。
歐洲佔5隊。爭取衛冕的法國，會與英格蘭合演全歐洲對決。兩支南美洲代表，巴西及阿根廷都在上線，分別鬥克羅地亞與荷蘭。
半準決賽會在香港時間星期五晚展開。
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