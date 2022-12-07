印尼男子闖警局自殺式襲擊　至少十人死傷　疑涉極端組織

【有線新聞】印尼萬隆一間警局，受自殺式炸彈襲擊，至少2死8傷。

大批警員封鎖遇襲的警局，當局指一名騎電單車男子進入警局後引爆炸彈，當時警員正舉行早會，爆炸造成多人死傷，襲擊者亦喪生。警方指他帶了兩個炸彈，但其中一個未能引爆。警員在襲擊者電單車發現字條，提到周二國會通過的新刑事法是「異教徒產物」，更聲稱要剷除執法者。當局認為，今次襲擊與當地伊斯蘭武裝組織「神權游擊隊」有關。