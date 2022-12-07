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國泰機組人員貨機返港 被指導致年初疫情轉差 林世雄稱違政策原意
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2022年12月07日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】國泰被指容許機組人員「客機去、貨機返」，導致本港年初疫情轉差。運輸及物流局局長林世雄說，國泰做法不符政府的政策原意。
林世雄書面回覆立法會質詢時說，國泰曾安排駐港的客機機組人員在外地停留，並在回程時乘坐只載貨的航機回港，之後直接返家接受醫學監察。林世雄說，政府已完成審視有關做法，認為不符合政府的政策原意，已要求國泰須實施嚴謹的監管機制，防止同類事件再次發生。
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