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虛擬資產服務發牌制明年六月生效 未包括NFT被質疑追不上時勢
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2022年12月07日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】立法會三讀通過打擊洗錢及恐怖分子資金籌集修例草案。
條例訂立虛擬資產服務提供者發牌制度，明年6月生效，以確保持牌人遵守打擊洗黑錢等要求。立法會議員廖長江質疑，局方未將非同質化代幣，即NFT包括在內，未能追上時勢，促請政府盡快修例。財經事務及庫務局局長許正宇說，會密切注視市場發展。
修例另一重點是貴金屬及寶石交易商註冊制度明年4月生效，商戶與客戶有12萬港元或以上的交易，就要註冊。
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