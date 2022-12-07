虛擬資產服務發牌制明年六月生效　未包括NFT被質疑追不上時勢

【有線新聞】立法會三讀通過打擊洗錢及恐怖分子資金籌集修例草案。

條例訂立虛擬資產服務提供者發牌制度，明年6月生效，以確保持牌人遵守打擊洗黑錢等要求。立法會議員廖長江質疑，局方未將非同質化代幣，即NFT包括在內，未能追上時勢，促請政府盡快修例。財經事務及庫務局局長許正宇說，會密切注視市場發展。

修例另一重點是貴金屬及寶石交易商註冊制度明年4月生效，商戶與客戶有12萬港元或以上的交易，就要註冊。