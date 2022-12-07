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本港增11,981宗確診　多22患者死亡
【有線新聞】本港新增11,981宗確診，多22名患者死亡。
新增的萬多宗個案中，703宗是輸入，其餘的11,278宗是本地個案。多27間安老及殘疾人士院舍有感染，涉及47名院友及5名員工。另外，多920間學校有呈報個案，涉及2,100名師生，其中有18間學校有個別班級需停課。
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