本港增11,981宗確診　多22患者死亡

【有線新聞】本港新增11,981宗確診，多22名患者死亡。

新增的萬多宗個案中，703宗是輸入，其餘的11,278宗是本地個案。多27間安老及殘疾人士院舍有感染，涉及47名院友及5名員工。另外，多920間學校有呈報個案，涉及2,100名師生，其中有18間學校有個別班級需停課。