拜登參觀台積電新廠　形容美國製造業回歸　料先滿足國防軍工設備生產

【有線新聞】美國總統拜登參觀台積電位於亞利桑那州的新廠房，形容美國本土製造回歸，亦顯示他的經濟措施有助就業。新廠房預計2024年起投產，台積電同時宣布加碼興建第二期工程。

經歷疫情期間供應鏈中斷，華府積極鼓勵半導體產業重回美國。台灣晶片生產商台積電周二在亞利桑那州鳳凰城的新廠廠區舉行儀式，慶祝首批機台設備到廠。台積電多個大客戶高層，包括蘋果公司行政總裁庫克都有到場，美國總統拜登亦親身出席儀式，形容代表著美國製造業回歸，亦顯示他的經濟措施漸見成效。

拜登：「我最感興奮的是人們開始感受到樂觀氣氛，從生活中看到有成績，未來數月陸續有來。從更廣泛的經濟層面看，我們讓人人都有就業機會。

拜登由台積電董事長劉德音及總裁魏哲家陪同，參觀興建中的一期廠區。新廠預計2024年起量產4納米晶片，台積電同日宣布加碼投資興建第二期工程，2026年起引進生產現時最先進的3納米晶片，預料屆時年產量逾60萬片晶圓。

輿論認為台積電相隔廿多年重回美國設廠，對美國推動本地生產半導體具有戰略意義。庫克認為是蘋果公司減少依賴亞洲製造的重要一步，期望擴大合作，未來蘋果產品所用的晶片多數都是美國製。

華府為避免半導體再次斷鏈及應對中國競爭，包括在8月通過晶片與科學法案，為企業提供補貼在美設廠。白宮相信台積電日後的產量足以應付美國對先進晶片的需求，預料會先滿足國防軍工設備的生產。

總投資會增至約400億美元，是美國歷來最大規模的外商直接投資。對於台積電大規模在美設廠引發淘空台灣半導體產業疑慮，業界認為屆時3納米晶片已相對落後，最先進的技術應會保留在台灣。