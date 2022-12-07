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18歲以上市民周五起可預約打復必泰二價疫苗作第三針 本月16日可預約打第五針
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2022年12月07日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】18歲或以上市民周五起可預約接種復必泰二價疫苗，作為第三劑疫苗，下周五亦會開放預約接種當第五劑。
衞生署轄下聯合科學委員會早前建議，已接種最少兩劑新冠疫苗的18歲或以上的人士可接種二價疫苗作為第三針。政府公布接納委員會建議，市民周五上午九時起於網上預約接種第三或第四劑疫苗時，可選擇二價疫苗，已預約的市民亦可即場要求改為接種二價疫苗。
另外，本月16日起會為已接種第四針超過半年的市民打第五針。至於安老及殘疾人士院舍，政府已安排外展醫護為院友接種二價疫苗。
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