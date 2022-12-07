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約八萬人永久離港為由提早領取強積金 財庫局：喪失領消費券資格
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2022年12月07日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】大約八萬人因曾以永久離港為由，提早提取強積金，喪失領取消費券的資格。
政府八月發放第二階段5,000元消費券時加入新限制，已經或意圖永久離港的人不符合領取資格。財經事務及庫務局說，截至上月底，剔除成功覆檢的個案後，有約八萬人因曾作出法定聲明永久離開香港以提早領取強積金，被判定不符合資格領取消費券，另外有約一萬三千人不符合年齡及居民身份等要求而未能成功登記取消費券。
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