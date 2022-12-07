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網上買賣起金錢糾紛發文「起底」 36歲女違私隱條例控14罪
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2022年12月07日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】一名女子與供應商有金錢糾紛，涉嫌在網上「起底」違反私隱條例，被控14項罪名，下星期提堂。
該名36歲女子從事網上買賣，她與供應商發生金錢糾紛後，去年12月涉嫌在14個社交群組發文聲稱有人騙財，並披露事主與丈夫個人資料，包括姓名、電話號碼及相片，今年7月被捕。私隱專員公署落案起訴她14項在未獲同意下披露個人資料罪。
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