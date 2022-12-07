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旅發局復辦維港除夕跨年 幻彩詠香江加強版煙火匯演
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2022年12月07日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】旅發局今年的除夕跨年倒數活動將回歸維港舉行。
旅發局說巨型的倒數時鐘屆時在灣仔會展玻璃幕牆重現，零時零分會上演歷時10分鐘的幻彩詠香江加強版煙火匯演，港島沿岸建築的頂樓會綻放煙火，配以激光及射燈，市民屆時可於維港沿岸欣賞。
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