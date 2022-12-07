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海關掃蕩旺角冒牌貨拘52歲女檔主 聖誕新年節日將繼續打擊
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2022年12月07日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】海關在旺角掃蕩冒牌貨，一人被捕。
通菜街一個攤檔被海關查封，多個冒牌手袋、手錶及銀包等仍掛在架上展示。海關在日常巡邏期間發現有攤檔懷疑出售冒牌貨，鎖定目標後突擊搜查，在多個攤檔及一個儲存倉合共檢獲2,300多件冒牌貨，市值約30萬元。一名52歲女攤檔負責人涉嫌違反商品說明條例被捕，海關重申在聖誕及新年期間繼續打擊冒牌貨。
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