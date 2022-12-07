iQFOiL滑浪風帆亞錦賽　鄭清然及馬君正鬥完兩天繼續領先

【有線新聞】iQFOiL亞洲滑浪風帆錦標賽暨香港公開賽，鄭清然及馬君正繼續領先。

第二日的6場比賽，鄭清然3場以首名衝線，繼續在男子組領先。

亞運銅牌得主、南韓的李泰勳，兩場獲得第一，總成績反壓港隊的歐令揚升上第二。

女子組的馬君正繼續無敵，6場全勝，擴大榜首的優勢。隊友魏瑋恩及新加坡選手，分別排第二及第三。