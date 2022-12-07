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習近平抵沙特阿拉伯展開國事訪問
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2022年12月07日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】國家主席習近平抵達沙特阿拉伯，展開一連四日國事訪問。
習近平當地周三下午抵達首都利雅得，省長及外相等官員到場迎接。習近平除了會與國王薩勒曼及王儲穆罕默德會面，還將出席首屆中國與阿拉伯國家峰會，及中國與海灣國家峰會，與沙特、阿聯酋及巴林等多個中東國家領導人會談。在北京，外交部發言人稱希望以峰會為契機，共商中阿關係發展，為中東與世界和平發展注入正能量。
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