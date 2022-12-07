德國警方全國拘捕25人涉密謀推翻政府

【有線新聞】德國警方在全國拘捕最少25人，包括一名俄羅斯人，指控他們參與恐怖組織，密謀推翻政府，甚至尋求俄羅斯協助，建立帝國及新秩序。克里姆林宮否認涉事。

當局出動3,000警力，搜查11個州、百多處地點，並破門拘捕疑犯，又聯同奧地利和意大利採取行動，合共拘捕20多人，包括一名俄羅斯人。

當局指控他們是恐怖組織成員或支持者，認為德國受「深層國家」控制，密謀持械襲擊國會等國家機關。

據報一名女法官亦被拘捕，她是極右「另類選擇黨」的前國會議員。

被捕的還有71歲、貴族出身的海因里希十三世親王。當局指他是組織主腦，又指控他曾接觸俄羅斯人員，其間獲得一名俄羅斯女子協助，密謀在推翻現屆政府後成為領袖，並與俄方討論屆時如何建立新秩序。

克里姆林宮否認涉事，形容案件是德國內政。

當局又指涉案組織向軍方和警隊招攬成員，除了拘捕的人，亦正調查另外20多名疑犯，包括一名特種部隊成員，以及數名後備軍人。

涉案組織擁護「帝國公民運動」，支持者認為需復辟帝制，參照1871年的德意志帝國建國 。成員拒絕交稅，甚至自行印製護照和駕駛執照，近年多次暴力針對警員，受到執法部門關注。

德國內政部長費澤爾指出，今次案件反映「帝國公民運動」威脅不容忽視，政府需懂得抵禦「民主的敵人」。