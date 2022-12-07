國際騎師錦標賽　蘇兆輝及馬昆成為雙冠軍

【有線新聞】跑馬地馬場舉行國際騎師錦標賽，出現雙冠軍。蘇兆輝及馬昆分享這項榮譽。

12位騎師鬥四關，每場頭馬12分，亞軍及季軍分別得6分和4分，總分最高的騎師贏出。

英國代表馬昆，第三關最後100米，推騎7號馬「又龍串鳳」，後上勝出，獲得12分。

最後一關本地代表蘇兆輝發威，策騎3號馬「順勢而飛」，以短馬頭位的優勢，首名過終點。

兩人以一場冠軍、一場第四，一齊成為今屆國際騎師錦標賽冠軍。