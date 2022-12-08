內地放寬防疫措施　譚耀宗冀農曆年兩地通關

【有線新聞】內地公布「新十條」放寬防疫措施，全國人大常委譚耀宗說期望兩地在農曆年可以通關。

全國人大常委譚耀宗：「我希望可以（通關），中央都決定逐步放寬，香港可以進一步放寬，讓香港更多有需要的人返內地，希望是春節，大家都希望返內地旅行和探親，現時做好本身的防疫工作，希望可以盡快安排，立即全部放寬可能性不大，可能將隔離日子縮短、部分防疫要求不再強調、增加過關的名額，都會帶來很大的促進作用。」