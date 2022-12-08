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李家超提人大釋法　譚耀宗稱未聞開特別會議、按慣例月底開會
【有線新聞】行政長官早前就國安法提請人大常委會釋法，全國人大常委譚耀宗說本月底會召開常委會。
全國人大常委譚耀宗：「至今無聽聞有特別會議召開，開會日期應是12月27日，未正式通知，因為要等人大委員長會議決定，按照過去經驗，應該是月底，即是約27日。」
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