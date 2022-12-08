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美國印第安納州控告TikTok違消費者保護法
【有線新聞】美國印第安納州當局入稟控告中資短片分享平台TikTok，違反消費者保護法。
檢察官指控TikTok拒絕公開中國政府對用戶資料的存取權限，又指登錄應用程式的年齡門檻只是12歲，但平台充斥性或毒品相關內容，是欺騙年輕用戶和家長，要求法院對TikTok頒布緊急禁制令及罰款。
TikTok一直被華府質疑是潛在的中國滲透工具，多個州分已下令禁止政府設備使用TikTok。
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