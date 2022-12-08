深圳健康驛站名額周五起增至2,000個

【有線新聞】深圳健康驛站名額星期五起增加至2,000個。

網上系統顯示星期五起至下星期三，健康驛站每天名額已增加至二千個，但報名人數星期日之後已突破一萬。現時香港入境深圳須透過網上抽籤取得健康驛站名額，內地早前因疫情反覆，健康驛站名額一度縮減至每日一千個。