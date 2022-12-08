i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
克羅地亞獲批加入神根區
i-Cable
2022年12月08日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】歐盟內政部長批准克羅地亞加入神根區。
克羅地亞獲得神根區歐盟22國及4個非歐盟國家的同意，明年1月1日正式加入。不過另外兩國——羅馬尼亞、保加利亞的申請，可能因為奧地利的反對而觸礁，維也納當局認為兩國未能解決非法移民潮問題。要加入神根區必須獲區內各國一致同意，神根區內人員自由往來亦不會設有邊境檢查站。歐盟委員會早前重申三國在邊境管制、資訊保護及簽證政策方面，均符合加入神根區的必要條件。
上一條影片
沙頭角的士撞死牛不顧而去 司機涉危駕、隱藏證據被捕
下一條影片
一男警疑向賣淫集團通風報信 涉助非法入境者逗留被捕
客戶服務
熱門
保溫瓶清洗｜齋用水沖超錯 隨時菌從口入 醫生教2大正確清洗方法｜附消委會5貼士
一線搜查丨尖沙咀打邊爐湯底突爆炸 事主引述餐廳稱如報警該餐就收費 律師：或涉勒索
一線搜查丨巴裔港人做運輸月入8萬 養一家八口 $4,000租公屋竟不用交雙倍租金？
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
一線搜查｜深水埗車房職員辱罵交通督導員後 警方每天緊密巡邏抄牌 鄰近車房嘆無生意