克羅地亞獲批加入神根區

【有線新聞】歐盟內政部長批准克羅地亞加入神根區。

克羅地亞獲得神根區歐盟22國及4個非歐盟國家的同意，明年1月1日正式加入。不過另外兩國——羅馬尼亞、保加利亞的申請，可能因為奧地利的反對而觸礁，維也納當局認為兩國未能解決非法移民潮問題。要加入神根區必須獲區內各國一致同意，神根區內人員自由往來亦不會設有邊境檢查站。歐盟委員會早前重申三國在邊境管制、資訊保護及簽證政策方面，均符合加入神根區的必要條件。