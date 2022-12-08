將軍澳站事故｜港鐵初步調查指車鈎緩衝器故障致通道拉長　強調兩卡車仍緊扣

【有線新聞】港鐵將軍澳站周一早上的事故，港鐵初步調查相信，是車卡的車鈎緩衝器故障鬆開，令兩卡車廂的通道差距拉闊，觸動保護裝置煞停列車，強調兩卡車廂仍然緊扣，列車沒有偏離路軌。

將軍澳站周一早上，列車在隧道內懷疑兩卡車廂鬆脫移位煞停，1,500名乘客沿路軌疏散。事隔三日，港鐵向政府提交初步報告，相信是車廂之間的車鈎緩衝器故障。車鈎及緩衝器在車底連接兩卡車廂，緩衝器會伸縮，令列車行駛時平穩、暢順。今次事故相信是第六卡緩衝器出問題，令到車廂的風琴位拉闊了。港鐵強調兩卡車仍然緊扣，沒有「甩卡」。

港鐵車務總監李家潤：「緩衝器鬆開，導致通過台拉長了，而啟動保護裝置令列車停下來。當時車間通道仍然緊扣，車鈎亦是緊扣，列車是沒有偏離路軌。」

事發後有相片見到打開踏板後，兩卡車廂有罅隙，港鐵解釋當時是要把兩卡車廂分開，再將車駛回車廠。

緩衝器的歐洲供應商已經抵港，會協助研究緩衝器鬆開的成因。港鐵強調，一直按供應商的指引去維修。

港鐵車務總監李家潤：「這件組件整個大修工作及安排，因為它是獨特的組件，我們會交給承建商進行維修，我們會安裝上去營運。」

港鐵承認維修人員流失，一直有招聘，但遇到很大困難，而當前會先全面檢討維修規章及制度。