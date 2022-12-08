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警拘六男涉上水持刀傷人案
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2022年12月08日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】警方拘捕六人，懷疑涉及上水前日的傷人案。
案發當晚，一名43歲男子在新豐路準備登上私家車時，遭四人持刀襲擊，身體多處受傷送院。其後一輛私家車在屯門小欖村被縱火焚毀。警方調查後，在屯門拘捕六名男子，年齡24歲至39歲，涉嫌傷人、縱火、危險駕駛和藏毒等，正扣留調查。
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