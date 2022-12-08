有團體舉辦立會選委界補選候選人見面會

【有線新聞】有團體舉辦立法會選委會界別補選候選人見面會，全部6位候選人都有出席。

港區省級政協委員聯誼會舉行候選人與選委見面會，6名候選人包括工聯會李廣宇、全國港澳研究會理事黃梓謙、科企「商湯」香港總經理尚海龍、中大工程學院副院長黃錦輝、本身是中醫的民建聯陳永光和「Save HK」創辦人、新民黨何敬康都有出席。