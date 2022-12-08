卡塔爾世界盃入境觀賽限制多　吸約76萬旅客未達120萬目標

【有線新聞】卡塔爾世界盃刺激旅遊的效果未如預期，賽事開鑼兩星期只有約76萬旅客入境，遠遠未及原定120萬人的目標。

卡塔爾世界盃剛踢完分組賽及十六強賽事，掀起全球熾熱足球氣氛，不過當局藉世界盃吸引外國遊客的如意算盤都未能打響。路透社引述主辦方文件報道，世界盃開鑼兩周有76萬5千多人入境卡塔爾，離預期目標的120萬旅客尚有一大段距離，亦遠不及上屆有近300萬旅客到訪的俄羅斯世界盃。

卡塔爾預計分組賽期間，32支隊伍輪流對壘，一天踢四場球賽，會是旅客入境高峰。如今賽程進入最後八強已有過半旅客離境，到閉幕前的最後個多星期，只餘八場賽事，旅客人數估計很難再有突破性增長。

面對勞工權益、人權爭議，這屆首度在中東舉辦的世界盃是歷來最貴的一屆，卡塔爾斥資3,000億美元，大興土木建新球場、新酒店，不過球賽門票以至酒店住宿定價亦相應被指是歷屆最貴。要入境觀賽亦有各種限制，包括場館不准飲酒，亦必須提前至少半個月辦理用作入境簽證的世界盃電子通行證。

卡塔爾至本周宣布放寬入境限制，豁免波斯灣六國旅客的電子通行證要求，又為打入八強的國家安排航班，方便球迷趕到卡塔爾現場為所屬國家隊打氣。