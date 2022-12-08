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民建聯倡改選舉安排 香港永久居民自動成為選民、取消「通常在港居住」規定等
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2022年12月08日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】民建聯建議修改選舉安排，包括採用全民自動登記制度，香港永久居民自動成為選民。
民建聯發表「完善選舉安排倡議書」，批評選民登記制度擾民，建議在本港及內地的香港永久居民自動成為選民，並取消「通常在港居住」的規定及常設關口投票區，方便在內地的香港選民投票；又建議放寬選舉活動規管，包括申報選舉廣告訂為發布後七天內，以及修改《選舉（舞弊及非法行為）條例》，規定只有候選人在選舉廣告上列明取得某人支持，才要提交支持同意書。
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