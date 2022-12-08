工展會明維園開幕、跨年至元旦　首設玩具區引親子參與

【有線新聞】工展會明日在維園開幕，將會跨年直至元旦，為期24天。今年首次設有玩具展區，希望吸引一家大小參與。

紅白機、鐵皮玩具、「天下太平」這些玩具你有沒有玩過？工展會首次設有玩具主題區，展出各式各樣的懷舊玩具，同時引入玩具商參展。

這間主打本地製造的玩具公司首次進駐工展會，對銷情有信心。參展商王先生：「因為我們是香港製造，工展會是主打香港製造，我們是香港製造的公司，完全是匹配的。」

看完玩具心癢癢想玩的話，場內亦有擲彩虹經典攤位遊戲，讓入場市民及時行樂。

今年工展會繼續禁止試飲試食，有參展商相信影響不大，有信心生意額會較去年有雙位數增長。

參展商潘先生：「平到人們不買不行，福袋398元原價，現在賣198元；福盒180多元，現在賣130多元。」

參展商王小姐：「今年出了新火鍋產品，一包有齊醬及香料，相信一煮香料會發出較吸引的氣味，一定可以吸引顧客過來。」

為免人多擠擁並顧及防疫風險，同一時段入場人數繼續設限，今年上限就放寬至1.5萬人。廠商會副會長施榮恒：「多數夜晚、下午的時候會比較多人，還有周六周日，我們也橫跨了聖誕及元旦，今年政府亦有倒數和煙花活動，屆時入場的人數會比較多。」

工展會將跨年直至元旦，為期24天、朝11晚8開放，成人入場費8元、小童及長者免費。